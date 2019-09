Complottismo? Why Not

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2019) Non ci fu nessun complotto dei “poteri forti” per sottrarre alcune inchieste “scomode” dalle mani di Luigi de Magistris, quando questi era pubblico ministero a Catanzaro. A bocciare definitivamente il teorema alimentato in tutti questi anni dall’ex pm, e utilizzato come trampolino di lancio per la c