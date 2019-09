Alberto Matano imbarazzato per una gaffe di Iva Zanicchi

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 13 settembre 2019) La vita in diretta, Ivacommette unasu: la sua reazione E’ stata Ival’ultima ospite della prima settimana de La vita in diretta 2019/2020, iniziata lunedì scorso, con la conduzione della nuova coppia formata dae Lorella Cuccarini. E proprio il giornalista del TG1, intervistandola, si è mostrato un po’per una sua. Parlando dei social, sui quali è sempre molto attiva e pubblica spesso delle ricette per i suoi fans, Ivagli ha infatti consigliato di seguirla, precisando subito dopo: “So che sei sposato ed hai anche dei bambini”. Visibilmente perplesso,ha quindi asserito timidamente: “Veramente no, non sono sposato…”. “Oh, che! Come non sei sposato? E perchè non lo sei…?” gli ha dunque chiesto Iva, ma lui ha glissato e ...

