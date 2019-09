Uniqlo apre il suo primo negozio a Milano

Uniqlo - i pezzi classici da comprare ora che apre in Italia : Uniqlo. L'attesa è finita. Il colosso dell'abbigliamento giapponese apre a Milano e si prepara a conquistare il pubblico anche di coloro che ancora non lo conoscono, o lo conoscono poco. Da sapere, prima di entrare nel mega store di Piazza Cordusio, proprio di fronte a Starbucks, che la visione Uniqlo - nome nato per errore nella registrazione del marchio Uniclo, sigla dell’Unique Clothing Warehouse aperto da Yanai nel 1984 ...