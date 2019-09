Tim | Conti pronto al passo indietro per favorire la pace tra i soci

Tim - Conti pronto a farsi da parte : Il presidente di Telecom Italia:?«Sto valutando l'opzione di fare un passo indietro laddove questo possa contribuire a un ulteriore miglioramento dell'equilibrio all'interno del Board e dei rapporti tra gli azionisti»

Il presidente Conti verso l'addio Tim - interim al Ceo Luigi Gubitosi : Telecom perde il presidente. Fulvio Conti sarebbe in uscita. Le deleghe andrebbero ad interim asll'amministratore delegato Luigi Gubitosi Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato : “IllegitTimi ma non c’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma : L’inchiesta è archiviata perché non è dimostrabile il danno erariale. Ma i 35 viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco erano “illegittimi”. E per questo le Carte sono state girate ai magistrati ordinari. È la decisione della Corte dei conti del Lazio, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, inoltrando il fascicolo alla procura di Roma per quanto di ...

