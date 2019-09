Tema scuro per il Google Play Store | screenshot stupefacenti

Gallery Go riceve il suo primo aggiornamento : ecco il Tema scuro : Gallery Go, la nuova galleria ultraleggera lanciata da Google il mese scorso, sta riceve ndo il suo primo aggiornamento che introduce il tema scuro . L'articolo Gallery Go riceve il suo primo aggiornamento : ecco il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si tinge di nero : ecco come abilitare il nuovo Tema scuro per tutte le pagine web : Google Chrome Canary introduce un nuovo modo per avere le pagine web in versione dark: ecco come cambiare lo sfondo dei siti, per sfruttare al massimo il vostro schermo OLED.