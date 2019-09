Scoperta una superterra con vapore d’acqua in atmosfera

Kojima : "mi piacerebbe che giocaste a Death Stranding senza alcuna informazione - godendovi la sorpresa della Scoperta" : Da appena una manciata di ore si è concluso il primo appuntamento del Tokyo Game Show 2019 in compagnia di Death Stranding, un appuntamento in cui è stato mostrato un lungo video gameplay che potrebbe fare la gioia di molti. Dopo anni di mistero il nuovo progetto di Hideo Kojima sembra pronto a svelarsi in dettaglio a meno di due mesi dall'uscita ufficiale fissata per l'8 novembre ma il papà dell'esclusiva PS4 non ha di certo cambiato la propria ...

Eccezionale Scoperta lungo una faglia nel Mar Tirreno : localizzati vulcani sottomarini finora sconosciuti : È stato selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS – Earth & Space Science News lo studio “Magmatism Along Lateral Slab Edges: Insights From the Diamante-Enotrio-Ovidio Volcanic-Intrusive Complex (Southern Tyrrhenian Sea)”, cui ha preso parte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista “Tectonics” dell’AGU (American Geophysical Union), ha ...

“È una malattia mentale”. Scoperta choc per il famoso cantante : la diagnosi arriva così. E la sua reazione rattrista tutti : Fu uno degli idoli incontrastati degli anni ’90. Come dimenticare Aaron Carter, il biondino dei Backstreet Boys? Era una delle popstar più amate dalle ragazzine di mezzo mondo. Oggi il cantante americano ha 31 anni, ma se la passa molto male tanto da spiattellare più volte i suoi problemi di salute in tv. Nel 2017 era stato ospite del medical-show The Doctors per conoscere in diretta il risultato (negativo) del test HIV a cui si era sottoposto. ...

Per la prima volta è stata Scoperta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un esopianeta con una temperatura simile a quella della Terra : Questa settimana due diversi gruppi di ricercatori hanno annunciato di avere rilevato per la prima volta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta con temperature che potrebbero essere simili a quella della Terra. Gli studi sono stati condotti

Alicante - senzatetto cerca cibo nella spazzatura e fa una Scoperta choc : c’è un neonato morto : La polizia sospetta che il corpo del bambino è stato gettato nei rifiuti poche ore prima. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato quando è stato rinvenuto. Purtroppo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Ora si cerca la madre.Continua a leggere

Anticipazioni Tempesta d’amore : una Scoperta sconvolgente : Tempesta d’amore: Anticipazioni puntate dal 9 al 14 settembre Tempesta d’amore continua ad appassionare i telespettatori italiani che ogni sera si sintonizzano alle 19:30 su Rete 4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni di Tempesta d’amore dal 9 al 14 settembre annunciano diversi colpi di scena. Xenia è morta. Annabelle finge di essersi difesa e decide di non confessare di aver scoperto che Christoph non ...

Venezia in barca - alla Scoperta delle isole meno note della laguna : Poveglia, l’isola delle grigliate della domenicaPoveglia, l’isola delle grigliate della domenicaMalamocco, l’altro LidoMalamocco, l’altro LidoSan Giorgio, l’isola dell’arte e della gastronomiaSan Giorgio, l’isola dell’arte e della gastronomiaSan Lazzaro degli Armeni, l’isola di ByronSan Lazzaro degli Armeni, l’isola di ByronIsola della Certosa, il parco urbano di VeneziaIsola della Certosa, il parco urbano di VeneziaLe Vignole, gli orti dei ...

Scoperta una nuova forma di magnetismo : Una collaborazione internazionale, che coinvolge cinque ricercatori di Italia, Austria, Ungheria e Germania, ha recentemente dimostrato teoricamente che nuovi fenomeni magnetici emergono a temperature molto basse posizionando due fogli metallici a distanza molto ravvicinata. Il lavoro è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica «Physical Review Letters» e vede la partecipazione di Luca Salasnich del Dipartimento di ...

Misteriosa sostanza simile a un gel Scoperta sul “lato oscuro” della Luna : è lucente e colorata : Il rover Yu-Tu 2 sganciato dal lander cinese Chang'e-4 sulla faccia nascosta della Luna si è imbattuto in una strana sostanza simile a un gel, lucente e colorata. Al momento l'agenzia spaziale cinese (CNSA) non ha rilasciato immagini né informazioni sull'esatta natura della sostanza, scoperta lo scorso 28 luglio.Continua a leggere

Yu-Tu 2 ha individuato un gel brillante sulla Luna - potrebbe essere materiale vetroso : l’incredibile Scoperta della Cina : La Luna è l’unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene adoperato, con l’iniziale minuscola, come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano nelle viCinanze di altri pianeti. Rispetto al nostro pianeta, orbita ad una distanza media di circa 384.400 km, così viCina da essere visibile ad occhio nudo, assieme a molti rilievi presenti sulla sua superficie. Condiziona la vita sul nostro globo ...

Una Vita anticipazioni : TRINI e la Scoperta che non si aspettava - ecco qual è : Liete notizie in arrivo per TRINI Crespo (Anita Del Rey) nelle prossime puntate italiane di Una Vita! Eh sì: la donna scoprirà di essere in attesa di un erede dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas), ma all’inizio non prenderà la “novità” nel migliore dei modi. Scopriamo perché… Una Vita, trame: Fabiana nota che TRINI è un po’ “ingrassata” Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che i primi ...

Misteriosa Scoperta sulla Luna : trovato uno strano gel luccicante “significativamente diversa rispetto al suolo lunare” : Cosa nasconde il lato oscuro della Luna? Un robot cinese, Yutu-2, ha scoperto una Misteriosa sostanza luccicate, quasi un ‘gel‘, spiegano, dai “colori affascinanti” e dalla “Misteriosa lucentezza”, attualmente sottoposto all’analisi dei ricercatori. La notizia della scoperta è stata diffusa dal team della missione cinese che dallo scorso gennaio è partita alla conquista del lato nascosto della Luna, nel ...

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT/ Anticipazioni 2 settembre : una macabra Scoperta : La VERITÀ sul CASO HARRY QUEBERT, Anticipazioni del 2 settembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Uno scrittore viene sospettato di un cold case di 30 anni.

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 9-15 settembre 2019 : Una Terribile Scoperta Per Tina! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2019: Tina incrocia una persona che l’ha fatta molto soffrire in passato… Anticipazioni Tempesta d’amore: mentre Christoph continua ad indagare sulla “eredità” lasciatagli da Xenia, al Furstenhof arriva una persona che ha molto ferito Tina in passato. Henry è pazzo di Denise e le chiede di uscire. Lei accetta. Intanto, Fabien ...