Salvini | “M5S lingua in bocca con Renzi”

"Alleanza a livello locale tra M5s e Pd? La facciano. Tanto si stanno scannando, litigano su tutto, a partire dall'immigrazione e dalle autostrade. La Lega resta il primo partito italiano". A dirlo, a Orvieto per un comizio in vista delle Regionali in Umbria, il leader del Carroccio, Matteo Salvini. "I miei voli? Che il ministro che si occupa di polizia prenda dei voli della polizia mi sembra normale".

"Qualcuno parla di bene dell'Italia, di responsabilità, temi, programmi; tradotto, si parla di poltrone. La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrone e dare la parola agli italiani". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta facebook, sottolineando che "non c'è una maggioranza in questo Parlamento; qualcuno ...

Crisi - Romeo (Lega) : “M5s? Salvini ha avuto pazienza. Di nuovo con loro? Mai dire mai” : Il presidente della Liguria e leader del movimento “Cambiamo” Giovanni Toti è stato ospite alla Festa della Lega Toscana, per un’intervista con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Molti i temi affrontati, a partire dal buon governo di centrodestra che ha conquistato tante regioni da sempre governate dalla sinistra, come lo era la Liguria, che dalla vittoria di Toti nel 2015 a oggi è arrivata ad essere guidata per ...

Crisi governo - Fedriga : “M5s veri traditori. Salvini sopporta insulti come ‘Higuain ingrassato’” : “Il M5s dice che noi della Lega siamo traditori? E’ come se la moglie che trova il marito in dolce compagnia a ripetizione decine di volte decidesse di lasciarlo e il marito dicesse che la moglie l’ha tradito perché l’ha lasciato. Ecco, quella dei 5 Stelle mi sembra una costruzione fantasiosa”. Sono le parole del presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Il politico della Lega ...

"Non ci sono i 'se'". Risponde così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all'uscita da Palazzo Chigi per un caffè, alla domanda se il M5s chiederà a Matteo Salvini di portare la crisi di Governo in Parlamento. "Ci sono i colloqui in corso. sono tranquillo".

“M5s mette a rischio il governo su Tav” - per Salvini segnale da non ignorare : Altissima tensione in previsione del voto al Senato di domani alle mozioni sulla Tav, con Lega e M5s che voteranno divisi. A Palazzo Madama saranno presenti sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio, viene riferito. Salvini, che e' senatore, sara' presente per votare le mozioni a favore della Torino-Lione. "Certo che vado", ha garantito, contattato al telefono. Mentre il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, anche lui senatore, votera' ...

Camera rinvia sfiducia a Salvini - Zingaretti : “M5s lo salva - sono parolai - schiavi e buffoni” : La Camera dei deputati non discuterà la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, prima della pausa estiva. A deciderlo i capigruppo di Lega, M5s, Fi e Fdi. Protesta il Pd, che con il suo segretario Nicola Zingaretti attacca i 5 Stelle: "parolai, schiavi e buffoni".Continua a leggere