Papa a cardinali:"Siate vicini a gente"

"La vicinanza al popolo affidatoci non è una strategia opportunista, ma la nostra condizione essenziale".Lo ha dettoFrancesco ricevendo un gruppo di vescovi ordinati nell'ultimo anno. "Sta a noi che nessuno avverta Dio come lontano, che prenda Dio a pretesto per alzare muri, abbattere ponti e seminare odio.Brutto quando un vescovo alza muri,abbatte ponti,fa il contro-vescovo". Poi,una raccomandazione ai prelati:"Non circondatevi di portaborse e yes-men, sappiate auscultare il battito delle vostre comunità con la vicinanza".(Di giovedì 12 settembre 2019)