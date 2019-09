Panchine Serie A | i due allenatori che rischiano di più non sono Montella e Di Francesco…

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019)A – Il campionato diA si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, adesso si avvicina il weekend con il massimo torneo italiano pronto a regalare spettacolo, si gioca la terza giornata. Il turno si apre con il botto, in campo la Juventus di Maurizio Sarri sul campo insidioso della Fiorentina, i bianconeriuna delle tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Alle 18 in campo il Napoli contro la Sampdoria, la squadra di Carlo Ancelotti chiamata a riscattare il ko contro la Juventus, l’anticipo serale metterà di fronte Inter ed Udinese, la squadra di Antonio Conte è alla ricerca di conferme. Nel lunch match della domenica in campo Genoa ed Atalanta, scontro salvezza tra Brescia e Bologna e tra Parma e Cagliari, trasferte per Lazio e Milan contro Spal e Verona, la Roma contro il Sassuolo, chiude la gara tra il Torino ed il ...

