Migranti | Juncker e Verhofstadt contro il portafoglio sullo stile di vita Ue

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il presidente uscente della Commissione europea Jean-Claudeprende le distanze dal suo successore, Ursula von der Leyden, e dalla gaffe sulla ‘difesa del nostrodieuropeo’ con cui ha riassunto i compiti del commissario che ha le deleghe sulle migrazioni. “Non amo l’idea che il nostrodieuropeo sia in contrapposizione alla migrazione”, ha dichiarato a Euronews, che come von der Leyden fa parte del Ppe.Sta destando sconcerto e proteste tra diversi europarlamentari a Bruxelles la dicitura ‘Proteggere lodieuropeo’ affibbiata aldel futuro commissario europeo, il greco Margaritis Schinas che avrà anche la delega sull’immigrazione. Sui social network si susseguono prese di posizioni anche abbastanza dure da parte di diversi eurodeputati che affilano le armi in vista delle ...

