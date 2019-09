Matteo Richetti | con il Pd finisce male | Ci deve più di 150mila euro

TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Lascia il Pd e ora il partito gli chiede una montagna di denari - Libero_official : Lascia il Pd e ora il partito gli chiede una montagna di denari - Jacopo2111 : @riotta @pdnetwork @nzingaretti @MatteoRichetti Il bravo Richetti passato all’opposizione prepara il terreno per l’… -

(Di giovedì 12 settembre 2019)in Tribunale l'addio dial Pd. L'ex dem ha già ricevuto una ingiunzione di pagamento da 25 mila, stabilita da un provvedimento del tribunale di Modena per il mancato versamento di contributi alla federazione del Partito democratico di Modena per la campagna elettorale. U

Dalla Rete Google News

LaPresse

(LaPresse) In dissenso con il suo partito, il Pd, Matteo Richetti, nel suo intervento al Senato per la fiducia al Conte bis, annuncia che non voterà contro ma si ...