Il ciclista non rispetta il rosso e rischia di investire un passante | poi si ferma e gli

Incidente Pozzovivo – Il ciclista rivela un dettaglio clamoroso : “l’automobilista non mi ha visto. Gli ho detto : mi hai rovinato” : Domenico Pozzovivo racconta, dal suo punto di vista, i drammatici istanti pre e post Incidente: il ciclista rivela dei dettagli clamorosi Ciclismo ancora sotto shock per la notizia dell’Incidente che ha coinvolto Domenico Pozzovivo. Il ciclista italiano è stato investito a Cosenza, mentre si stava allenando in strada con la sua bici. L’impatto è stato tremendo, tanto che Pozzovivo ha riportato fratture a braccia e gambe che hanno richiesto ...

Cervia - travolge e uccide ciclista di 25 anni : “Blackout mentale - non si è accorta di nulla” : Nell'udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Ravenna si è avvalsa della facoltà di non rispondere la giovane donna arrestata con l'accusa di avere travolto in auto e ucciso a Cervia il 25enne Stefano Baldisserra. La tragedia si è consumata all’alba di domenica: la vittima era in bici, l’automobilista risultata poi positiva a test di alcol e cannabinoidi, si è allontanata.Continua a leggere

Ciclismo – Spaventosa caduta per Tonelli - il ciclista azzurro non può rientrare in Italia : le condizioni del 27enne : Alessandro Tonelli ‘bloccato’ in Cina: il ciclista bresciano non può tornare in Italia a causa delle sue condizioni fisiche delicate dopo la terribile caduta al Tour of Qingha Brutto incidente per Alessandro Tonelli nella sesta tappa del Tour of Qingha Lake lo scorso 19 luglio. Sono passati diversi giorni ormai, quasi due settimane, da quel giorno in cui il corridore bresciano della Bardiani-CSF ha colpito violentemente i ...