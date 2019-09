Devi baciarmi i piedi Condannata a 10 mesi ​la principessa saudita

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Aurora Vigne La giustizia francese ha comminato una pena di 10di detenzione (con la condizionale) a una delle figlie del reper l'aggressione a un operaio, che lavorava nel suo appartamento extra lusso a Parigi Aveva fatto picchiare l'idraulico dal suo bodyguard e poi l'aveva costretto a baciarle i. E così la giustizia francese ha comminato una pena di 10di detenzione, con la condizionale, alla sorella del potente principe ereditario, Mohammed bin Salman. La donna è responsabile dell'aggressione a un operaio egiziano che lavorava nel suo appartamento extra lusso a Parigi, nel 2016. I motivi della sfuriata non sono chiari, ma stando a quanto riportato l'uomo avrebbe semplicemente scattato una foto all'interno dell'appartamento. La reazione della, però, non era stata delle migliori: "Uccidilo, è un cane, non merita di vivere", avrebbe ...