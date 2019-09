Conarium è disponibile gratuitamente su Epic Games Store

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019)ha annunciato di recente il nuovo gioco che gli utenti potranno scaricaredal 29 settembre. Si tratta di, horror ambientato nell'universo dei racconti di H.P. Lovecraft, ed andrà a sostituire The End is Nigh ed Abzu."è un'inquietante avventura lovecraftiana che narra le peripezie di quattro scienziati e dei loro sforzi per superare quelli che normalmente consideriamo i limiti invalicabili della natura. Ispirato al romanzo "Alle montagne della follia" di H.P. Lovecraft, ma ambientato principalmente dopo la storia originale, il gioco ci cala nei panni di Frank Gilman, risvegliatosi in una stanza inondata di strani rumori pulsanti. Motivi luminosi scorrono sulle pareti come in un'inquietante danza macabra, proiettati dal misterioso dispositivo sul tavolo. Senza alcun ricordo tranne il fatto di trovarci nella base antartica di Upuaut, ci inoltriamo ...

