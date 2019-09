Chi era Hans Christian Gram

X Factor 2019 : Mara MaionChi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

Bonafede : "L'80% dei processi penali si Chiuderà in 4 anni" : La riforma della giustizia a cui il ministro Alfonso Bonafede sta lavorando ormai da mesi era stata oggetto di duro scontro tra il Movimento 5 Stelle e il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva più volte criticato il lavoro del ministro pentastellato nei giorni precedenti all'apertura della crisi di governo da parte dello stesso Salvini.Ora che l'ex Ministro dell'Interno si è relegato da solo all'opposizione, Bonafede, uno tra i ...

Matteo Salvini : "Via quella gentaglia". Chi caccia il leader della Lega : operazione - trionfo alle Regionali : "Legittima difesa contro i ladri del voto". Comincia così la battagliera campagne elettorale di Matteo Salvini per vincere le prossime Regionali. Ieri 11 settembre il leader della Lega ha iniziato il suo primo mini tour in Umbria, la prima regione che andrà alle urne nella tornata che parte questo a

Roma - Borghezio al funerale di Delle Chiaie : “Lo ammiro. Terreno comune con le battaglie identitarie della Lega” : “Lui è uno di quei combattenti che quando avevo sedici anni mi facevano impazzire di ammirazione. Purtroppo il mondo moderno non è più fatto per queste persone, ma io spero e vivo per far sì che questi concetti vengano trasmessi ai più giovani”. Così Mario Borghezio a margine del funerale di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avangudardia Nazionale movimento di estrema destra nato da una costola di Ordine Nuovo negli anni 60 e chiuso ...

PesChiera Borromeo - rapina e sparatoria al centro commerciale : Valentina Dardari Dopo aver speronato l’auto dei carabinieri è iniziato un inseguimento terminato a colpi di pistola. I ladri sono poi fuggiti a bordo di una Bmw Mattinata di paura al centro commerciale di Peschiera Borromeo dove una banda ha compiuto una rapina in un negozio di elettrodomestici Mediaworld. I delinquenti sono poi fuggiti a bordo di una Bmw Suv scura, con i fari spenti e schiacciando al massimo l’acceleratore. Prima ...

Beni culturali - Dario FrancesChini nomina segretario generale del ministero Salvatore Nastasi : Rieccolo. Salvatore Nastasi torna a lavorare al ministero dei Beni culturali.Come annunciato dal Fatto Quotidiano, Dario Franceschini lo ha nominato segretario generale del dicastero che è a sua volta appena tornato a guidare. A renderlo noto è il comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il secondo da quando esiste il governo Pd-M5s. Sempre oggi è stata decisa la nomina a comandante in capo della squadra navale dell’ammiraglio Paolo Treu, ...

Governo : si accelera su sottosegretari - si tenta di Chiudere domani : Roma, 12 set. (AdnKronos) – accelerazione sul capitolo sottosegretari. A quanto si apprende da fonti di Governo, il tentativo è quello di chiudere sulla squadra del sottoGoverno entro domani. Il premier Giuseppe Conte già ieri aveva sollecitato le forze politiche a stringere i tempi ed oggi, dopo il Cdm, a palazzo Chigi sono rimasti con il premier sia Dario Franceschini che Luigi Di Maio. A quanto viene riferito, ci sarebbero ancora ...

EMDR - curare i traumi con il movimento degli ocChi : cos’è e come funziona la terapia : Esiste una psicoterapia che permette di elaborare e superare gli eventi traumatici che fanno scaturire in noi immagini, pensieri e sensazioni negative che si chiama Eye Movement Desensitization and Reprocessing, più comunemente EMDR, che sfrutta i movimenti oculari. Vediamo insieme come funziona.Continua a leggere

‘Presente’ e saluti romani al funerale di Delle Chiaie - Borghezio : “Uomo pulito”. Il militante di Avanguardia Nazionale ai giornalisti : “Bastardi” : La bara portata a spalla dagli amici di vecchia data di Avanguardia Nazionale e poi avvolta nel tricolore, qualche saluto romano ad accoglierla davanti la chiesa, una corona di fiori firmata “i camerati” e sull’altare uno stendardo dell’organizzazione. Durante tutta la funzione otto militanti dell’organizzazione neofascista sono rimasti sull’altare accanto alla bara ricoperta dal tricolore e alla fine hanno fatto un ...

InvecChiamento precoce - speranze per malattie rare : italiani scoprono un nuovo meccanismo : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani dell'Ospedale Bambin Gesù e dell'Istituto Superiore di Sanità ha scoperto un nuovo meccanismo genetico che innesca l'Invecchiamento precoce. I ricercatori lo hanno individuato studiando pazienti affetti da una malattia rara caratterizzata da deficit cognitivo.Continua a leggere

L’Unesco forse si arricChirà di un altro tesoro prezioso : ecco come si svolgerà la candidatura dei fossili di Bolca : Un atto doveroso, quello di candidare i fossili di Bolca per la candidatura Unesco-2- Verona che dà ancora più autorevolezza alla candidatura del sito naturale nella lista italiana Unesco. come riportano gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Cultura Francesca Briani: “Il Comune ha supportato sin dall’inizio la nascita dell’associazione conferendone il patrocinio e supportandone il lavoro ...

A bordo del camion hi-tech che ci difenderà dagli attacChi informatici : Presentato a Milano il comando tattico operativo dell'IBM su 19 ruote. Un autosnodato pronto a intervenire ovunque necessario per contrastare attacchi alle infrastrutture di una nazione e ripristinare il funzionamento di aziende e smart cities

Juve Stabia - il club manager fa sognare i tifosi : “Quagliarella vorrebbe Chiudere qui la carriera” : “Mi sono trovato a parlare con Fabio (Quagliarella, ndr) e abbiamo fatto una promessa che riguarda la sua terra, la sua città. Lui è legatissimo a Castellammare, e la promessa è quella che prima di smettere vorrebbe indossare la nostra maglia“. Sono le parole del club manager della Juve Stabia Giovanni Improta a Radio Stereo 5. “Penso che un calciatore come Fabio che dice queste cose per tutti i cittadini di Castellammare ...