Bufera su Bianca Guaccero dopo lo sketch sulle allergie

“La gente ci muore!”. Bianca Guaccero nella Bufera : tutta colpa dell’ultimo spot. E arrivano le scuse della presentatrice : Povera Bianca Guaccero, il suo programma non è ancora decollato e già è finita nell’occhio del ciclone. La bellissima conduttrice infatti è finita nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: “È vergognoso”. Lei si scusa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2 – che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina Instagram di Detto Fatto. Ma cosa è successo? Nello ...