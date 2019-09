Fonte : repubblica

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il giovane eraguida della sua auto quando si è scatenata una rissa con un altro automobilista che è scappato dopo averlo colpito al petto

repubblica : Andria, lite per una mancata precedenza: 28enne ucciso in strada davanti alla moglie e al figlio - Corriere : Lite tra automobilisti: 28enne ucciso davanti alla moglie - ScottoLavina : RT @repubblica: Andria, lite per una mancata precedenza: 28enne ucciso in strada davanti alla moglie e al figlio -