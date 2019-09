50 minuti di gameplay per Death Stranding | a carte scoperte al TGS 2019

Death Stranding al TGS 2019 con 49 minuti di gameplay? : La scorsa settimana vi avevamo parlato della presenza piuttosto massiccia di Death Stranding al Tokyo Game Show 2019 con il riferimento molto interessante a delle Gameplay Session che dovrebbero rivelare nuovi dettagli sul gameplay della nuova fatica di Hideo Kojima. Oggi abbiamo tra le mani nuovi indizi direttamente dal profilo Twitter del papà di Metal Gear.L'apprezzato autore e game designer ha infatti discusso della presenza al Tokyo Game ...

GreedFall si mostra in 13 esplosivi minuti di gameplay : GreedFall è un nuovo e promettente gioco di ruolo targato Spiders, manca ormai poco alla data di pubblicazione ufficiale e gli sviluppatori hanno voluto condividere un nuovo video gameplay con i fan.Come il più classico dei giochi di ruolo, GreedFall permetterà di completare le varie missioni in diversi modi, utilizzando diplomazia, inganno o maniere forti. Il giocatore potrà avere accesso ad un vasto sistema di personalizzazione per creare e ...

Sniper Ghost Warrior Contracts in azione in 20 minuti di video gameplay : Sniper Ghost Warrior Contracts è l'ultimo gioco della serie in arrivo a novembre che promette un'immersiva esperienza da cecchino. Grazie a un nuovo video gameplay, ora possiamo dare uno sguardo ad alcune meccaniche di questo titolo.Il filmato è stato pubblicato dal canale YouTube Arekkz. Ambientato in Siberia, il gioco ha eliminato il suo approccio open world del titolo precedente a causa del feedback dei fan, optando quindi per livelli sandbox ...

Spiritfarer : la Gamescom 2019 ci regala ben 15 minuti di video gameplay : Spiritfarer è il nuovo progetto targato Thunder Lotus, studio celebre per la realizzazione di giochi indie dal particolare stile grafico realizzato a mano.Ebbene, in occasione della Gamescom 2019, un nuovo filmato di gioco è ora disponibile così che si possa dare un'occhiata a quanto ha da offrire questo atteso gioco.Prima di proporvi il video gameplay, vi ricordiamo che Spiritfarer ci calerà nei panni di una traghettatrice di defunti. Dovremo ...

Disintegration si mostra in 7 esplosivi minuti di gameplay : Il nuovo FPS sci-fi Disintegration è stato annunciato qualche giorno fa durante la Gamescom 2019 ed oggi si mostra in 7 esplosivi minuti di gameplay.Il gioco è ambientato in un oscuro futuro, in cui l'umanità è sull'orlo dell'estinzione e la tecnologia è l'unica speranza per sopravvivere. Attraverso un processo noto come Integrazione, il cervello umano viene rimosso e racchiuso chirurgicamente in un'armatura robotica. Una nuova superpotenza ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red mostrerà 15 minuti di gameplay la prossima settimana : A quanto pare, saremo in grado di dare un nuovo sguardo a Cyberpunk 2077 la prossima settimana.CD Projekt Red ha annunciato una modifica al reveal gameplay in programma per il PAX West. Lo sviluppatore non ospiterà più un panel durante lo show e trasmetterà una diretta da Varsavia.Venerdì 30 agosto, potremo ammirare una demo di 15 minuti di Cyberpunk 2077. Il filmato è tratto dalla demo E3 a porte chiuse.Leggi altro...

Control in azione in un nuovo video gameplay di 20 minuti : Manca ormai pochissimo all'arrivo dell'atteso Control, il nuovo gioco targato Remedy che tra 5 giorni approderà su PS4, Xbox One e PC.In vista dell'uscita, il canale YouTube PlayStation Underground ha deciso di offrire ai fan un nuovo sguardo al titolo, pubblicando un nuovo video gameplay di 20 minuti.Il filmato ci porta all'interno della Oldest House, dove la protagonista Jesse Faden dovrà vedersela con i demoni dell'Hiss.Leggi altro...

Battletoads si mostra in un video gameplay di 8 minuti : Battletoads, il gioco per Xbox One e PC attualmente in sviluppo presso DLaLa Studios, è tornato a mostrarsi in occasione della Gamescom 2019.Nello specifico, il sito Gamersyde ha pubblicato un video gameplay della durata di 8 minuti, visibile più in basso, che ci offre un'occhiata all'atteso reboot.Qui di seguito potete leggere la descrizione ufficiale del gioco:Leggi altro...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat sfreccia in 7 minuti di video gameplay : Need for Speed Heat è stato ufficialmente annunciato pochi giorni fa con un trailer cinematografico che, però, non ci ha svelato nulla riguardo al gameplay.Gli sviluppatori avevano confermato che il titolo si sarebbe mostrato in azione alla Gamescom 2019 e, a quanto pare, le promesse sono state mantenute.Infatti, il gameplay del titolo si è finalmente mostrato in un video di 7 minuti pubblicato da IGN. Nello specifico, il filmato ci presenta ...

Gamescom 2019 : Synced Off-Planet si mostra in ben 9 minuti di video gameplay : Il nuovo sparatutto di Tencent, Synced Off-Planet, si mostra in un nuovissimo filmato di gioco proveniente direttamente dalla versione pre-alpha del gioco.Come possiamo vedere, il filmato di gioco è stato proiettato in occasione della Gamescom 2019, dove il gioco viene descritto come un action con componenti survival, nel quale i giocatori potranno fare squadra o esplorare in solitaria un mondo alla deriva.Il gameplay risente delle componenti ...

Biomutant si mostra in un corposo video gameplay di 30 minuti : Durante la Gamescom 2019, THQ ha deciso di dare un assaggio del suo open world Biomutant, tramite la pubblicazione di un corposo video gameplay di 30 minuti che mostra il vasto mondo di gioco ed il sistema di personalizzazione. La demo ci fa inoltre capire meglio il sistema delle missioni.Per chi non lo sapesse, Biomutant è un open world in salsa post-apocalittica in cui il giocatore vestirà i panni di un mutante che si imbarca in un pericoloso ...

Final Fantasy VIII Remastered : annunciata la data di uscita - ecco otto minuti di gameplay : Durante la Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer per Final Fantasy VIII Remastered in cui viene annunciata la data di uscita. Si tratta di pochi giorni, infatti il gioco sarà disponibile a partire dal 3 settembre, per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Questo è l'ultimo gioco Final Fantasy originario di PlayStation che doveva ancora essere rimasterizzato e rilasciato in HD, con Final Fantasy VII e Final Fantasy IX già aggiornati ...

Il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare in un nuovo video gameplay di circa 25 minuti : Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare è stato svelato ufficialmente qualche giorno fa in un trailer, mentre ancora attendiamo un reveal dedicato alla campagna che, secondo gli sviluppatori, avrà un forte taglio cinematografico in stile Naughty Dog.Il comparto multiplayer è certamente una delle componenti più attese e i giocatori passeranno molto tempo a sfidarsi nel nuovo COD. Infinity Ward lo sa bene, ed ecco che ha deciso di ...

Borderlands 3 : un video ci mostra i primi 14 minuti di gameplay : Boderlands 3 figura sicuramente tra i titoli più attesi di quest'anno. Gearbox ha parlato più volte dell'ambizioso gioco e ci ha già offerto uno sguardo ad alcune sue meccaniche di gameplay.L'uscita del nuovo capitolo della serie è distante ancora qualche settimana ma, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo video di IGN che mostra Borderlands 3 in azione.Il filmato, nello specifico, si concentra sui primi 14 minuti di gioco ed è tratto ...