Von Der Leyen Ue più forte | Gentiloni conosce sfide

Incontro di Conte con Von Der Leyen : 8.34 Il premier Conte sarà oggi a Bruxelles per una serie di incontri, da Von der Leyen a Juncker, mentre a Roma l'attenzione è sulla nomina di 42 sottosegretari in un clima non proprio disteso. Stasera un vertice di maggioranza. A Bruxelles l'Italia può ora contare su Gentiloni all'Economia, con l'incarico di "affrontare i debiti alti",un obiettivo che tocca da vicino il nodo della prossima manovra.Conte assicura che si lavorerà per il ...

Ue - Conte incontra Von Der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Migranti - Von Der Leyen : serve patto Ue : 22.32 Nella lettera d'incarico affidata al vicepresidente della Commissione europea,Schinas,con delega alla migrazione, il presidente della Commissione Ue, von der Leyen sottolinea che sarà lui "a coordinare l'approccio generale e il lavoro su un nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo". "Dobbiamo esaminare tutti gli aspetti, compresi i confini esterni, i sistemi di asilo e rimpatrio,lo spazio Schengen di libera circolazione e lavorare ...

Von Der Leyen a Gentiloni : “Alto debito fonte di rischio” : Bruxelles, 10 set. (AdnKronos) – (Tog/AdnKronos) – La presidente eletta della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una lettera dà i compiti da fare al futuro commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Quando sarà commissario europeo all’Economia, scrive, dovrà “fare in modo che l’Europa aumenti la propria resilienza agli choc e assicurare stabilità, in caso si verifichi un’altra ...

L'Ue di Von Der Leyen : «Patto su migranti e asilo». Gentiloni agli Affari Economici : Paolo Gentiloni nominato commissario agli Affari Economici. La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Gentiloni commissario agli Affari Economici delL'Ue. È la prima volta che...

La nuova Commissione Ue della Von Der Leyen - un esercizio di equilibrismo riuscito : Un esercizio, piuttosto riuscito, di equilibrismo: così può essere definita la nuova Commissione europea, in base alla sua composizione, ruoli e portafogli che sono stati assegnati ai commissari da parte della sua presidente eletta, Ursula von der Leyen. Con metodo e determinazione, von der Leyen ha perseguito un equilibrio geografico fra i paesi del Nord e del Sud, e fra piccoli e grandi e vecchi e nuovi Stati membri; un equilibrio politico fra ...

L'Ue di Von Der Leyen : «Patto su migranti e asilo». Gentiloni agli Affari Economici : Paolo Gentiloni nominato commissario agli Affari Economici. La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Gentiloni commissario agli Affari Economici delL'Ue. È la prima volta che...

Ue - la squadra di commissari scelta da Ursula Von Der Leyen : da Vestager a Gentiloni - tutte le deleghe : Ventisette commissari, inclusa la presidente Ursula von der Leyen che ha nominato l’olandese Frans Timmermans vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Patto verde con delega al Clima. Oltre a lui, l’ex ministra della Difesa tedesca ha scelto per il ruolo di vicepresidente esecutivo anche la danese Margrethe Vestager, riconfermata alla Concorrenza con delega al digitale, e il lettone Valdis Dombrovskis, che tornerà ad essere ...

Von Der Leyen : a Gentiloni flessibilità : 15.00 "Vogliamo un'economia più forte e un' Europa più forte, sappiamo quali sono i limiti e la flessibilità è chiara, dobbiamo discutere nell'ambito di queste regole".Così la presidente designata della Commissione Ue,von der Leyen su una riforma del Patto di Stabilità. Presentando la sua squadra, su Gentiloni agli Affari economici poi dice: "Sa bene quali sono le sfide da affrontare".Dovrà assicurare "l'applicazione del Patto utilizzando ...

Ursula Von Der Leyen - Dombrovkis "badante" di Gentiloni : Italia - si mette malissimo : Un badante per Paolo Gentiloni. La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen gela sul nascere le speranze di chi vedeva nella nomina del commissario Italiano agli Affari economici una occasione di svolta per il nostro Paese. "I commissari sono europei e lavorano nell'interesse europeo, va

Ecco la nuova Commissione Ue - Gentiloni all’Economia. Von Der Leyen : Italia rispetti il Patto di Stabilità” : Franz Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis saranno i vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen che ha anche resa nota la composizione della sua squadra con le attribuzioni dei portafogli ai 26 commissari designati, che dovranno essere confermati successivamente dalle audizioni individuali e poi dal voto di fiducia del Parlamento europeo a tutto il nuovo Esecutivo ...

Commissione Europea - Von Der Leyen nomina Gentiloni agli Affari economici dell’Ue : La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Paolo Gentiloni commissario agli Affari economici dell’Ue. E’ la prima volta che un italiano ottiene la responsabilità del pacchetto EcFin. L’indicazione dovrà ora essere validata dal Parlamento europeo, che nelle prossime settimane avvierà le audizioni di tutti i commissari nominati dalla leader tedesca. L'articolo Commissione Europea, von der Leyen nomina Gentiloni agli Affari economici ...

Ue - Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici. Von Der Leyen annuncia le deleghe della sua squadra : “Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte”. La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato le deleghe assegnate ai vari commissari. “Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile”, ha detto. “Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime ...

Al via l’Europa di Ursula Von Der Leyen : Il Consiglio europeo ha adottato l’elenco dei commissari proposti dalla presidente. Ora il voto del Parlamento europeo