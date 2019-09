Permesso per i 18 anni a chi uccise un vigilante La figlia | Una vergogna

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Patricia Tagliaferri Il ragazzo è detenuto in un istituto minorile. Foto della festa postata sui social dai parenti Un party in famiglia per festeggiare i 18, il compleanno più importante. La torta, i piatti e i bicchieri di plastica, qualche festone sul muro, gli auguri e le foto di rito. Tutto normale se non fosse che per spegnere le candeline il festeggiato, già condannato con altri due giovanissimi per l'omicidio di una guardia giurata a Napoli, ha chiesto ed ottenuto unpremio che ora fa discutere. «È vergognoso», tuona Marta, ladi Francesco Della Corte, ils preso a sprangate la sera del 13 marzo del 2018 mentre era in servizio davanti alla stazione della metropolitana di Piscinola con l'obiettivo di rubargli la pistola d'ordinanza. Tra i killer in erba c'era Ciro, diventato maggiorenne a luglio nel carcere minorile di Airola, in ...

rubio_chef : Gente malata tenuta morente in carcere, e bambini viziati a cui si insegna che dopo che hai ammazzato uno per noia… - Agenzia_Ansa : Permesso premio a un killer per la sua festa di 18 anni, rabbia della figlia della vittima #ANSA - Corriere : Uccise un uomo a bastonate: permesso per festeggiare i 18 anni. «Foto sui social, una vergogna» -