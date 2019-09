Papa Francesco e lo scisma della Chiesa Cattolica | Prego affinché non ci sia

Papa Francesco : "Xenofobia malattia come il morbillo" : Gianni Carotenuto Rispondendo alla domanda di un giornalista sull'aereo Papale di ritorno dal viaggio in Africa, Papa Francesco ha detto che "la xenofobia è una malattia, come il morbillo". E ha aggiunto: "Chi alza i muri rimarrà solo" Nazionalismi, populismi e paura del diverso sono da sempre tra i principali nemici di Papa Francesco. Il Pontefice, di ritorno dalla sua 31esima visita apostolica in Mozambico, Madagascar e Mauritius, ...

Papa Francesco in volo : "Non ho paura di uno scisma - ma prego che non ci sia" : Gli attacchi del cattolicesimo conservatore Usa e i rischi di uno scisma, che lui dice di “non temere”, pur pregando perché non ci sia, sapendo che a determinare tutto è ancora il Vaticano II, oltre alle infiltrazioni “dell’ideologia”. I pericoli della xenofobia, che è “una malattia, come il morbillo”, e fa sì che “chi alza muri resti solo”. L’allarme per ...

Vaticano - Socci e i vescovi rossi di Papa Francesco : "Alle elezioni sono una macchina di propaganda del Pci" : La Chiesa dovrebbe essere sempre la stessa, custodendo la verità rivelata (che è sempre la stessa) e guidando gli uomini all' eternità. Ma dal 2013 è diventata un' altra cosa da ciò che è stata per duemila anni. E, al seguito di Papa Bergoglio, anche i vescovi italiani sembrano essere passati dal Cu

Papa Francesco - pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

Madagascar - 1 milione di folla da Papa Francesco/ Video - "la vita nuova di Gesù" : Madagascar, Papa Francesco alla Messa con un milione di persone: Video streaming, la diretta del viaggio in Africa continua. 'La nuova vita di Gesù'

MADAGASCAR - Papa Francesco CON 1 MILIONE DI PERSONE/ Video - schiavitù e fede : PAPA FRANCESCO in MADAGASCAR, diretta Video streaming: un MILIONE di PERSONE alla Santa Messa in Africa, 'la peggior schiavitù è il vivere per se stessi'

Papa Francesco in Madagascar/ Diretta streaming "Non strumentalizziamo la religione" : Papa Francesco in Madagascar, Diretta video streaming: "Non strumentalizziamo la religione". Il monito del Santo Padre durante la messa

Papa Francesco : lottare corruzione e creare occupazione : Papa Francesco: lottare corruzione e creare occupazione. Vi incoraggio a lottare con forza e determinazione contro tutte le forme di corruzione

Papa Francesco : "La carenza di preti fa scegliere candidati immorali" : “Mi raccomando, state attenti, non lasciatevi ingannare dalla necessità del numero dei sacerdoti, prendere senza discernimento... Non so, credo che da voi non è tanto comune, ma in alcuni Paesi d’Europa è lamentevole. C’è la mancanza di vocazione e spinge il vescovo a prendere di qua, di qua, di là, senza vedere la vita com’era, e prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della ...

Papa Francesco in Africa mostra una Chiesa che non fa proclami - ma che salva la vita : Molto spesso si parla del tema della pace in modo astratto. Nel suo quarto viaggio in Africa, Papa Francesco ha voluto, invece, mostrare al mondo quali sono i frutti concreti che possono nascere, anche molto rapidamente, quando cessano i conflitti. A Maputo, capitale del Mozambico, primo dei tre Paesi dove si è recato Bergoglio, il Papa ha voluto visitare il centro Dream di Zimpeto realizzato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di ...

Papa Francesco in Madagascar : la deforestazione “compromette il futuro del Paese” : “La vostra bella isola del Madagascar è ricca di biodiversità vegetale e animale, e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi; il suo degrado compromette il futuro del Paese e della nostra casa comune“: lo ha dichiarato Papa Francesco rivolgendosi alle autorità, i membri del Corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile del Madagascar. “Come sapete, le foreste ...

Papa Francesco - aria di complotti. "Se mi attaccano gli americani..." - sfogo in aereo - terremoto in Vaticano : "Per me è un onore che mi attacchino gli americani". Papa Francesco non è mai stato tanto duro sulla fronda in Vaticano. Ci sarebbe quasi da rispolverare un detto piuttosto scomodo, "tanti nemici tanto onore", ma la verità è che sul volo di andata per Maputo, il Santo Padre ha toccato con mano il ne

Come sta andando il viaggio di Papa Francesco in Mozambico : Papa Francesco è arrivato a Mozambico, prima tappa del suo 31esimo viaggio apostolico che lo porterà anche in Madagascar e alle Mauritius. L'aereo è atterrato nellla serata di ieri all'aeroporto della capitale Maputo e il Pontefice è stato accolto - oltre che dal forte vento - dal presidente Filipe Jacinto Nyusi e consorte. Oltre alle delegazioni e ai vescovi presente anche un folto gruppo di fedeli che hanno dato il benvenuto con canti e ...

Papa Francesco - cassa di vino ai pompieri : «Grazie per avermi liberato nell'ascensore» : Città del Vaticano - Papa Francesco durante il volo che lo portava in Mozambico dopo avere definito un «onore» gli attacchi che gli arrivano dalla destra cattolica americana,...