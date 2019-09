OPPO A5 2020 è la fotocopia di A9 2020 | ma c’è in arrivo anche Motorola One Macro

MotoGP - GP di Finlandia nel 2020 : collaudato il tracciato. Pirro : “Il KymiRing è tr OPPO lento - quasi sempre in prima e seconda marcia” : Nel 2020 si correrà il GP di Finlandia , nuova gara inserita nel calendario del Motomondiale. L’appuntamento sarà sul nuovissimo KymiRing , un impianto situato nelle vicinanze di Kouvala cioè 150 km a nord-est della capitale Helsinki: si ritornerà al Nord dopo addirittura 37 anni dall’ultima volta quando le due ruote andarono in scena sul pericolosissimo tracciato di Imatra dove perse la vita Jock Taylor. Nella giornata di ieri si sono ...

Ciclismo - parla Lefevre : “TrOPPO presto per Evenepoel al Tour. Andrà ai Giochi di Tokyo 2020” : Il contratto è stato già blindato, com’era giusto che fosse. Da qui in poi si potrà solo crescere: il patron della Deceuninck Quick-Step Patrick Lefevre si coccola il suo giovanissimo fenomeno, Remco Evenepoel, che sta stupendo il mondo a suon di vittorie all’età di 18 anni. Prima la Clasica San Sebastian, poi il campionato europeo a cronometro: la classe del belga sembra non avere limiti. Il francese si è esposto proprio ...