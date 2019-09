Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “I sottoscritti presidenti delledi, insieme con i componenti delle medesime, in relazione ai problemi di corrosione ed ossidazione hanno rilevato una serie di problemi analoghi per le varie bocche della laguna di Venezia, la soluzione dei quali appare condizione indispensabile per una corretta collaudazione delle opere in questione”. C’è un documento rimasto finora segreto, firmato da autorevoli tecnici italiani, tra cui Donato Carlea, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che accusa i malfunzionamenti dele boccia le ormai facerniere che stanno creando già tanti grattacapi ai commissari straordinari, prima ancora della messa in funzione delle dighe mobili che dovrebbero salvare Venezia dall’acqua alta. Il documento risale al 29ed è indirizzato all’allora provveditore alle Opere Pubbliche del ...

TutteLeNotizie : Mose, a maggio 2018 commissioni bloccarono il collaudo: “Inutile se non risolvono i… -