L’abbraccio fra due bambini a New York | il video virale

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Finnegan + Maxwell= BESTIES!!!, Finnegan e Maxwell, amici per la pelle. Il papà di uno di loro, Michael, proprio non si aspettava, postando il, che sarebbe diventato così. Invece la corsa uno verso l’altro edei duesta facendo il giro del mondo. https://twitter.com/ABC/status/1171149276812075011 Hanno due anni e vivono a New. Maxwell and Finnegan sono inseparabili secondo quanto racconta Michael Cisneros, padre di Maxwell, alla ABC News. I piccoli si conoscono da un anno e non fanno che chiedere uno dell’altro quando non sono insieme. «Vanno insieme a un corso di musica ed entrambi amano danzare». Ovviamente giocano insieme nel giardino della famiglia di Finnegan. Più di 3000 persone hanno visto ildei bimbi e hanno commentato positivamente l’affetto fra loro. Isi vedono da lontano e si riconoscono quindi cominciano a correre per ...

