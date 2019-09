“Incinta” Temptation Island | ancora lei Arriva la notizia bomba

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’evoluzione del rapporto tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde durante e dopo2019 ha rappresentato uno dei più grandi colpi di scena di questa edizione. Dettisi addio al falò di confronto finale si sono poi ritrovati nelle settimane successive più uniti che mai. Una relazione, la loro, che famolto discutere e che divide a causa della differenza d’età, lei 42 anni e lui 30. “Tu non ti rendi conto che una donna di 42 anni che sta con un ragazzo di 30 e gli impedisce di diventare padre. – ha scritto un utente su Instagram – Se tu e i tuoi figli li hai già avuti se tu il tuo percorso di donna matura l’hai già fatto lasciare questo ragazzo possa crescere con una donna della sua età o con una donna che possa avere due o tre anni in più ma non con 12 anni di differenza. Per me lui è talmente un bravo ragazzo che l’hai plagiato perché si vedeva che la ...

