Il Conte bis ha i numeri per eleggere il prossimo presidente della Repubblica?

Il rumor 'bomba' su Forza Italia In 40 con Renzi e con il Conte bis : Un rumor bomba. Uno di quelli che, se trovasse conferma, cambierebbe completamente il quadro politico. All'indomani della fiducia al Senato al Conte bis (169 sì) da fonti leghiste ai massimi livelli arriva ad AffarItaliani.it un'indiscrezione a dir poco clamorosa: circa...

Governo Conte bis - Monti vota fiducia e Porro attacca : 'M5S fa parte dell'establishment' : L'origine del Movimento Cinque Stelle trae spunto da manifestazioni organizzate da Beppe Grillo, i così detti "Vaffa day", in cui gruppi di persone animate dallo stesso sentimento di protesta verso l'establishment si coalizzavano. Le alleanze, prima con la Lega e poi con il Partito Democratico, per qualcuno hanno snaturato quella che era l'identità di partenza dei grillini che, almeno inizialmente, praticavano la scelta di non mischiarsi con ...

Conte bis - tutti i nomi della squadra dei sottosegretari : Il nodo dei sottosegretari potrebbe essere sciolto già domani, al Consiglio dei ministri. Tra i nomi pentastellati in lizza per il Mef ci sono Alessio Villarosa, Laura Castelli, Stefano Buffagni, Vincenzo Presutto e Giovanni Currò. Al ministero dell'Interno si fa il nome di Emanuele Fiano in quota Pd, mentre il Movimento 5 Stelle potrebbe proporre Carlo Sibilia e Nicola Morra.

Giorgio Napolitano benedice il governo Conte-bis : "Se avessi potuto - avrei votato la fiducia" : Il governo dei poteri forti, ha detto qualcuno riferendosi all'esecutivo del Giuseppe Conte-bis che ha incassato ieri, martedì 10 settembre, la fiducia anche al Senato (dopo aver incassato nei giorni scorsi diversi commenti entusiasti che arrivavano da Bruxelles e dintorni). E tra gli altri, a Palaz

Sondaggi elettorali Piepoli : Conte bis piace al 60% degli italiani : Sondaggi elettorali Piepoli: Conte bis piace al 60% degli italiani Il governo Conte bis che ieri ha ottenuto la fiducia al Senato raccoglierebbe il 60% dei consensi. A sostenerlo è un Sondaggio dell’istituto Piepoli per La Stampa pubblicato il 7 settembre. I risultati divergono da quelli ottenuti da altri istituti demoscopici che hanno interrogato gli italiani sull’argomento. Sondaggi elettorali Piepoli: classifica di ...

Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato : Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato. Dopo quella della Camera, arriva anche la fiducia del Senato per il Governo Conte bis.

Conte bis. Il Pd perde pezzi : lascia il senatore Matteo Richetti : Il Partito Democratico perde pezzi. Il senatore Matteo Richetti non ha votato la fiducia al governo Conte 2 al Senato.

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - nodo sottosegretari : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Mentana va in pubblicità e avvisa la regia : "Attenzione". Ma buca la fiducia del Senato al Conte bis (Video) : Un mese di maratone e un incubo ricorrente: la pubblicità. Un ostacolo per Enrico Mentana che il più delle volte ha visto nel lancio degli spot un freno alla narrazione delle vicende politiche.Spesso è accaduto di rinviare l’appuntamento, altre volte si è addirittura usato il termine “scaricare”, come se lo spazio agli inserzionisti fosse una montagna da scalare il prima possibile per poi avere un lungo tratto in discesa.prosegui la ...

Moody’s su Italia : “Conte bis darà stabilità” : Roma, 10 set. – (AdnKronos) – Nel giorno in cui il governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia, l’agenzia Moody’s ribadisce il rating Baa3 dell’Italia con outlook stabile, in una ‘credit opinion’ in cui evidenzia – fra l’altro – come “la forza istituzionale dell’Italia sia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’Eurozona con politici ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - Aula come un ring : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

La fiducia al BisConte e Netanyahu che vuole estendere i confini d'Israele : In Italia Il Conte bis ha ottenuto la fiducia anche al Senato. I voti favorevoli sono stati 169, 133 i contrari, e 5 gli astenuti, tra cui Gianluigi Paragone (M5s) e Matteo Richetti (Pd). Il governo ottiene anche il sostegno dei senatori a vita Mario Monti, Elena Cattaneo e Liliana Segre. Gentil

Fiducia al Conte bis - Di Maio : "Ero scettico sul Pd - ora sono stupito positivamente" : Luigi Di Maio, dopo il voto di Fiducia al Senato che ha decretato il via libera al Conte bis, è intervenuto a 'Di Martedì' su La7: "Ero tra i più scettici sull'accordo con il Pd. Poi quando mi sono seduto al tavolo mi ha stupito positivamente che eravamo d'accordo su temi come il salario minimo e i temi ambientali".