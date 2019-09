Giulia Calcaterra in ospedale per colpa di un batterio

Fonte : people24.myblog

(Di mercoledì 11 settembre 2019)sta bene ed è pronta a lasciare l’dove era stata ricoverata per unche le aveva causato un taglio infetto e profondo al malleolo. Anche nel letto del reparto non ha mai smesso di aggiornare i fan, postando video e foto del suo piede gonfio. Ora la cura sta facendo effetto e presto sarà dimessa. La disavventura della ex naufraga ed ex velina bionda è cominciata venti giorni fa quando in Indonesia, durante un’attività sportiva, ha sbattuto il piede su un corallo provocandosi un graffio. Il piede si è gonfiato in modo abnorme ed è rientrata in Italia credendo di averlo rotto. Dopo un paio di visite e senza trovare soluzione, lasi è ritrovata con un graffio diventato un taglio che si faceva sempre più profondo e dolorante. Ricoverata all’Sacco di Milano ha scoperto che a causarle l’infezione è stato lo ...

