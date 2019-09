Taylor Swift | una postar troppo perfetta che canta «Lover» a Parigi

Taylor Swift - una popstar troppo perfetta (che canta «Lover» a Parigi) : Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift, la cantante donna ad avere incassato di più nella storia per un tour negli Stati Uniti (Reputation Stadium, 2017). Una delle persone ...

Taylor Swift dona 10mila dollari a una fan malata di cancro : Taylor Swift cerca di essere sempre molto vicina ai suoi fan e, ogni qualvolta si presenta l'occasione giusta, prova a ricambiare il loro affetto. Qualche giorno fa, la cantautrice e vincitrice di ben dieci Grammy Awards, ha deciso di sottoscrivere un crowdfunding, versando 10mila dollari per aiutare una sua ammiratrice malata di cancro. donazione di 10mila dollari in favore di Trinity Foster Trinity Foster ha 16 anni e da sempre è una fan di ...

Taylor Swift/ "Lover" album da record : il sesto disco al primo posto di Billboard : Taylor Swift, "Lover" album da record: disco al primo posto di Billboard per la sesta volta ad una settimana dalla sua uscita.

Taylor Swift canta Can’t Stop Loving You di Phil Collins mentre presenta l’album in radio (audio) : Durante una puntata di Live Lounge in onda su radio BBC 1, Taylor Swift ha cantato Can't Stop Loving You di Phil Collins. La cantautrice ha eseguito tre brani del suo ultimo album Lover - The Archer, You Need To Calm Down e Lover - e ha voluto rendere omaggio all'ex Genesis con una cover tratta dall'album Testify (2002) scritta in origine da Billy Nicholls. Taylor Swift ha commentato così la scelta di eseguire il brano di Phil Collins: Credo ...

Taylor Swift - fan arrestato dinanzi alla casa di Rhode Island : diceva di volerla sposare : Taylor Swift in diverse occasioni è stata vittima degli stalker, ed ora ha paura di uscire da sola e di dire alle persone dove si trova. La cantante ha rivelato le sue paure in una recente intervista rilasciata a CBS Sunday Morning. Intanto proprio in questi giorni il Daily Mail ha riportato che un altro fan è stato arrestato nei pressi della sua dimora di Rhode Island. L'uomo avrebbe affermato di essersi recato lì con l'intento di ...

Taylor Swift terrorizzata dagli stalker : non dirà mai dove dorme : La popstar, dopo essere rimasta più volte vittima in passato di stalker che sono anche riusciti a entrarle in casa, ha dichiarato che per difendersi rivela solo a una cerchia strettissima e fidatissima in quale delle sue residenze passerà la notte. Intervistata durante il programma "CBS Sunday Morning" Taylor Swift ha dichiarato che cerca sempre di non far mai sapere, se non alla sua cerchia strettissima di famigliari e amici intimi, ...

Arrestato uno stalker di Taylor Swift - ha provato ad entrare in casa “per sposarla” : Ennesimo tentativo di intrusione in casa per la cantautrice di Lover: un altro stalker di Taylor Swift è stato Arrestato mercoledì 28 agosto mentre cercava di entrare nella casa della popstar sostenendo di volerla sposare. Secondo TMZ, un ragazzo di circa 30 anni è stato fermato mentre cercava di superare il cancello della casa della cantante a Rhode Island con un furgoncino: avvicinatosi all'ingresso, l'uomo ha dichiarato di aver parlato ...

Ecco perchè Taylor Swift è ancora la ragazza dei record : Debutto da record per il nuovo album di Taylor Swift “Lover”! A pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 23 agosto, è già il disco più venduto del 2019 negli USA e in sole 24 ore dall’uscita ha generato le vendite settimanali più alte registrate nel corso dell’anno. I 18 brani di cui si compone la raccolta hanno immediatamente conquistato Spotify, ottenendo un totale di 2 milioni di stream soltanto nel giorno di release e posizionandosi ...

Agli MTV VMA John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift : Alla premiazione degli MTV Video Music Awards, John Travolta si confonde e scambia una drag queen per Taylor Swift, scatenando l'ironia collettiva. Gli MTV Video Music Awards sono uno degli eventi musicali più attesi e importanti per gli artisti americani e anche quest'anno si sono rivelati uno degli show più belli dell'anno. Regina incontrastata dell'evento è stata Taylor Swift, che ha conquistato la statuetta per il video migliore ...