Per anni la CIA ebbe una spia ad alti livelli al Cremlino

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuPerare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

Permesso premio Per la festa dei 18 anni al killer. La figlia della vittima : "Vergogna" : Un Permesso premio per festeggiare i suoi 18 anni, dopo neanche un anno di cella e con una condanna a 16 anni e mezzo per aver ucciso “con crudeltà” il vigilante Franco della Corte, colpito a morte il 16 marzo 2018 all’esterno della metro di Piscinola, a Napoli. Una festa, le foto che sono finite sui social - come raccontano oggi organi di stampa - e la ‘vergogna’ espressa dalla famiglia del vigilante che ha ...

Temptation - Giovanni Conversano contro la Enardu : 'Per lei basta che respirino' : La prima puntata di Temptation Island Vip 2, ha mostrato una Serena Enardu disinvolta e disposta a conoscere i ragazzi nel villaggio. Il comportamento propositivo della sarda non è piaciuto al suo ex Giovanni Conversano, che ha usato Instagram per puntare il dito contro la protagonista del reality. Alle dure parole del pugliese (supportate da quelle della compagna Giada Pezzaioli), hanno risposto prima Elga e poi Tommaso, rispettivamente sorella ...

Nasce il loro bambino e decidono di vestirlo a giorni alterni maschio e femmina - solo dopo cinque anni rivelano il sesso - Perché lo hanno fatto : Una coppia di genitori, dopo la nascita del loro bambino hanno deciso di vestirlo a giorni alterni, una volta da maschietto e una da femminuccia per ben 5 lunghi anni senza rivelare a parenti e amic se fosse maschio o femmina. Il bambino, infatti, lo vestivano a giorni alterni e sia i familiari che gli amici non sapevano il sesso . Questa coppia di genitori, Beck Laxton e Kieran Cooper, vive a Sawston nel Cambridshire e il papà ...

Michael Schumacher oggi a Parigi Per una cura top secret (Le Parisien) Cinque anni e mezzo senza vederlo : L’ex pilota trasportato all'ospedale europeo Georges Pompidou: accolto dal primario di Terapia cellulare che si occupa anche di riprogrammazione di staminali

Il primo promo di Imma Tataranni divide il pubblico di Rai1 : il Personaggio di Vanessa Scalera promosso o bocciato? : Il primo promo di Imma Tataranni, la nuova serie in sei serate destinata a Rai1 a partire dal 22 settembre, ha già diviso il pubblico. La superba Vanessa Scalera è chiamata a vestire i panni della protagonista, un mix perfetto tra Montalbano e il lunatico Rocco Schiavone, del nuovo crime drama nato dai romanzi di Mariolina Venezia ovvero Come piante tra i sassi, Maltempo, Rione Serra. La serie porta la firma della stessa scrittrice e di ...

Pensioni - riforma quota 100 : dalla Cgil ipotesi di uscita flessibile a 62 anni Per tutti : Continua il confronto sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico sulla riforma delle Pensioni anticipate, più dettagliatamente sull'ipotesi di rimodulazione o di riforma della quota 100. Nei giorni scorsi si sono fatte varie ipotesi sul futuro del meccanismo della quota introdotto a gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2019 e voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo la pubblicazione delle proiezioni ...

Gabriele - morto a 12 anni Per una rara malattia iniziata col mal di pancia : Francesca Bernasconi Si è spento ieri, dopo 4 mesi di lotta. Aveva una rara malattia autoimmune che gli aveva colpito il fegato: nemmeno il trapianto l'ha salvato Gabriele aveva solo 12 anni. Ma sono bastati 4 mesi perché una rara malattia lo strappasse alla sua famiglia. Ieri pomeriggio, giorno del compleanno del suo papà Stefano, Gabriele Patisso è morto. Era iniziato tutto qualche mese fa, quando un mal di pancia aveva spinto i ...

Costiera Amalfitana - raccolta illegale di 400 chili di corallo : dieci indagati. “Ci vorranno 50 anni Per rimediare al danno ambientale” : Negli ultimi due anni avevano raccolto illegalmente e venduto 400 chili di una specie protetta di corallo rosso, il Corallium rubrum, lungo la Costiera Amalfitana e alcune volte in ‘trasferta’ nei fondali di Puglia, Sicilia e Sardegna. Per questo dieci persone sono stati raggiunte da un provvedimento di obbligo di dimora nel proprio Comune con la prescrizione di restare in casa durante una fascia oraria. L’accusa nei loro ...

“Mamma - mi fa male la pancia”. Poi la scoPerta e Gabriele muore a 12 anni : Una tragedia. Un male incurabile ha stroncato la vita di Gabriele Patisso. 12 anni appena e tutta la vita davanti. Il male lo ha ucciso in 4 mesi. Il basket, gli amici, la scuola, gli scacchi. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia di Gabri ed ha colpito un’intera comunità: tutta Cecina piange questo giovanissimo angelo. Gabriele è morto ieri pomeriggio nel giorno del compleanno del padre, Stefano, direttore della filiale cecinese della banca ...

Stella Bossari (16 anni) - mai vista ‘così’ : tutti pazzi Per la figlia di Daniele e Filippa Lagerback : Ricordiamo bene le immagini di Stella Bossari, la figlia di Daniele e Filippa Lagerback, fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Quando il suo celebre papà era al Grande Fratello Vip (che poi ha vinto) Stella aveva incantato tutti con la sua bellezza e grazia. Poi, qualche mese dopo, rieccola alle romantiche nozze dei suoi genitori, celebrate il primo giugno 2018 a Ville Ponti. Lì ha avuto un ruolo di primo piano: fasciata in un abito rosa ha ...