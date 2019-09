Nassiriya | generale condannato a risarcire i parenti delle vittime | “Potevo fermare i

Nassiriya : l’ex generale Stano “sottovalutò i rischi” - dovrà risarcire le famiglie delle vittime : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l’ex generale Bruno Stano che dovrà risarcire le famiglie delle vittime della strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003 e nella quale morirono 19 italiani. Stano, comandante della missione italiana in Iraq, avrebbe sottovalutato il pericolo in cui si trovavano i militari.Continua a leggere

