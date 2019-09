Microsoft To-Do 2 0 | UI rinnovata e nuova icona

Fonte : surface-phone

(Di martedì 10 settembre 2019) Durante la giornata di ieri, il colosso di Redmond ha annunciato la versione 2.0 diTo-Do che introduce un rinnovamento dell’interfaccia e una. Annuncio Quando Wunderlist entrò a far parte della famiglia, la nostra missione era quella di portare l’esperienza quotidiana deliziosa, semplice ed elegante e di inserirla nell’ecosistema intelligente, interconnesso e incentrato sulla sicurezza diper creare unaapp:To-Do. Oggi sveliamo laversione di To-Do, che include un nuovo design, accesso da qualsiasi luogo e maggiore integrazione con app e servizi. Novità in questa versione Design rinnovato: Adesso è possibile personalizzare il design con nuovi sfondi colorati e immagini, tra cui la torre della televisione di Berlino che ha caratterizzato Wunderlist. Nella barra per inserire le attività sono ...