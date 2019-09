Mahmood invitato al Parlamento Europeo di Strasburgo | “Onorato ed eccitato”

Fonte : gossipetv

(Di martedì 10 settembre 2019), grande onore per il cantante di “Soldi”: sarà ospite aldiI successi e le soddisfazioni non sembrano arrestarsi per. Il giovane vincitore di Sanremo 2019 con il brano Soldi, diventata una vera e propria hit internazionale, dopo il secondo posto nell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest diventa sempre più… L'articoloaldi: “Onorato ed eccitato” proviene da Gossip e Tv.

DM74576504 : Oddio ma che è sta cafonata. E poi, Mahmood non poteva essere invitato a cantarla?#Missitalia -