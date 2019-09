Lo scrittore Joshua Cohen | “Nel mio romanzo c’è dentro internet”

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) La storia di unofallito cui viene chiesto di fare da ghostwriter delle memorie di un imprenditore tecnologico, fondatore dell’azienda che gestisce il maggior motore di ricerca al mondo. La storia personale di questo Ceo. Il libro stesso che ne scaturisce. L’intera storia di internet. Un’intricata vicenda corporate che culmina in un grosso leak. Pagine che sembrano linee di codice. Il Libro dei numeri, opera dellostatunitense, riesce nell’assurdo di costruire e rendere completamente plausibile una narrazione che tenga insieme tutti questi elementi. Il, pubblicato da Codice e tradotto da Claudia Durastanti, è un libro-mondo di oltre 700 pagine che riesce nell’obiettivo di inglobare internet e le sue narrazioni e a dare forma al modo in cui un’opera letteraria possa viverci all’interno. Rispetto ad altri romanzi che, in anni recenti, hanno ...

