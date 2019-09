Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) “Farò un discorso durissimo contro Conte”. Lo rivela il senatore M5s Gianluigiconversando con i colleghi in bouvette a palazzo Madama. Interpellato dai cronistiaveva appena annunciato che non intende lasciare l’Aula per il voto e che invece farà un intervento.Anche nel Partito Democratico ci sarà un senatore dissidente, e si dissocerà dal suo gruppo parlamentare: si tratta di Matteo, anche lui contrario all’alleanza tra dem e Movimento 5 Stelle, sulla linea quindi dell’europarlamentare ex Pd Carlo Calenda.

Angelika666969 : RT @AndFranchini: I due dissidenti. Richetti e Paragone votano in dissenso dai rispettivi gruppi - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: I due dissidenti. Richetti e Paragone votano in dissenso dai rispettivi gruppi - AndFranchini : I due dissidenti. Richetti e Paragone votano in dissenso dai rispettivi gruppi -