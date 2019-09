Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel | in vista del lancio dei Pixel 4

Google lancia Google Play Services per AR - un rebrand del vecchio ARCore : Google oggi ha rinominato l'app ARCore dedicata alla realtà aumentata mobile Android in Google Play Services per AR. La descrizione dell'app nel Play Store spiega che Google Play Services per AR è un pacchetto Android, precedentemente noto come ARCore, che sblocca le esperienze in realtà aumentata (AR) realizzate con un SDK ARCore su dispositivi certificati Android. L'articolo Google lancia Google Play Services per AR, un rebrand del vecchio ...

Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per gli sviluppatori alla fine del 2019 : Il team di Google pare sia al lavoro su un nuovo dispositivo Android TV dedicato agli sviluppatori ed il cui nome in codice è ADT-3.

Radio 24 lancia la Action Google Home : I programmi di Radio 24 sono a portata di voce. La diretta, l'ultima edizione del GR e i podcast sono presenti nei dispositivi Google Home Italia con la propria...

Shoelace Google : come funziona il social network lanciato contro Meetup : Shoelace Google: come funziona il social network lanciato contro Meetup Dopo la chiusura di Google Plus nell’autunno scorso, Big G prova a riaffacciarsi sul mondo dei social network lanciando Shoelace. Il nome, che in italiano si traduce “laccio per le scarpe”, non è affatto casuale. Shoelace, infatti, si propone di essere un social che mette in contatto persone geograficamente vicine che hanno gli stessi interessi, così da facilitare ...