FOTO – Llorente in conferenza | “Darò il cuore per questa maglia Voglio ricambiare

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 10 settembre 2019) La SSC Napoli, tramite il proprio siti ufficiale ha pubblicato lastampa di presentazione di Fernando– Lo spagnolo si è detto innamorato di Napoli Le parole dello spagnolo Perchè hai scelto Napoli? “Avevo voglia di giocare ancora in una grandissima squadra ed il Napoli è un Club di livello internazionale. Ho avuto tante opzioni di varie squadre ma per me il Napoli è stata la priorità”. “Non è stato facile venire qui perchè ho aspettato tre mesi, ma volevo fortemente tornare in Serie A con una squadra competitiva che giocasse anche la Champions” “C’è tanto da lavorare ma sono prontissimo a dare il massimo. Sono a disposizione del mister e dei compagni, mi sento bene fisicamente e so qual è il contributo che posso portare alla squadra”. Ti ha chiamato Ancelotti per convincerti a venire al ...

100x100Napoli : Alcuni scatti di #Llorente con la maglia numero #nove. - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Napoli-Samp, Il Mattino: Ancelotti valuta due moduli, carta Younes nel 4-2-3-1! Llorente a gara in corso [FOTO] -