Claudia Pineda | chi è Chiquita della serie «Zero Zero Zero»

Fonte : gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Una cascata di riccioli scuri che le incorniciano il viso, intenso e delicato come spesso è quello delle donne latine:è apparsa così sul red carpet di Venezia 76. Per ora, per il pubblico (italiano) è solo un nome, un volto tra quelli più conosciuti del cast di, ma di certo l’attrice messicana acquisterà maggiore popolarità appena lacreata e diretta da Stefano Sollima dall’omonimo best seller di Roberto Saviano, di cui a Venezia sono stati presentati i primi due episodi in anteprima, sbarcherà su Sky nel 2020.VENICE, ITALY - SEPTEMBER 05:walks the red carpet ahead of the "" screening during the 76th Venice Film Festival at Sala Grande on September 05, 2019 in Venice, Italy. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)Getty ImagesIn Messico...

pineda_claudia : Tristemente cierto -