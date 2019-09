Casting per TV Talk di Rai3 e per Cineworld Roma

Tv Talk cerca analisti per l'edizione 2019/20 : come partecipare ai Casting : Tv Talk, lo show magazine del sabato di Rai 3 che si occupa di spiegare al pubblico i fenomeni mediatici del piccolo schermo, ripartirà ad ottobre, in onda dal Centro di Produzione Rai di Milano. Massimo Bernardini, insieme alla squadra formata da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta accoglieranno nello studio del Talk protagonisti della televisione, giornalisti ed esperti di comunicazione, i cui interventi si alterneranno ...

Casting per un film con Pier Francesco Favino e per un'orchestra legata a Radio Rai : Sono attualmente ancora aperti i Casting finalizzati alla ricerca di comparse per un film di Claudio Noce e quelli per la ricerca di giovani musicisti per l'European Union Youth Orchestra. Un film Per un film dal titolo Padre Nostro e prodotto da Lungta film, per la regia di Claudio Noce e il supporto di Calabria film Commission, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse. La richiesta in questione è attualmente ...

Casting per un film con Edoardo Leo - Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli : Casting tuttora aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film diretto da Francesco Amato e con Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli tra gli interpreti principali. 18 Regali Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante film prodotto da Lucky Red e diretto dal regista Francesco Amato. Il regista, peraltro, ha diretto di recente la serie TV per la RAI dal titolo Imma Tataranni che vedremo a breve in ...

Casting per l'opera 'Tosca' di Puccini e per 'Platonov' - tratta da un testo di Cechov : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di figuranti per la Tosca di Giacomo Puccini, da mettere in scena al Teatro del Giglio di Lucca, e di attrici per una produzione teatrale tratta da un testo di Anton Cechov per il Teatro Stabile dell'Umbria di Perugia. Tosca Per la messa in scena al Teatro del Giglio di Lucca della celebre opera Tosca, di Giacomo Puccini, si cercano attualmente vari figuranti. In particolare, la richiesta in questione ...

Casting per un concerto a Roma e per il Teatro Gasp : Casting aperti per la realizzazione dell'importante concerto di un noto cantautore italiano che si svolgerà prossimamente a Roma. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per il Teatro Gasp di Milano, una importante compagnia di carattere itinerante con produzioni teatrali sempre di grande interesse. Un grande concerto Per il concerto di un noto cantautore italiano, che si terrà all'Auditorium Conciliazione di Roma, sono aperte tuttora le ...

Casting per un film da girare a Trieste e per alcuni eventi di GiZa a Firenze e Roma : Attualmente sono aperte delle selezioni, curate da Galaxia Casting, per realizzare un film da girare a breve a Trieste, e quelle predisposte dall'agenzia GiZa eventi per due importanti iniziative che si svolgeranno rispettivamente a Firenze e a Roma. Galaxy Casting Per la realizzazione di un importante film per la televisione sono aperte le selezioni a cura di Galaxy Casting. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di neonati ...

Casting per il film Voglia di Ricominciare e un progetto cinematografico di Cineworld Roma : Sono tuttora aperti i Casting per il film dal titolo Voglia di Ricominciare e per una produzione cinematografica correlata a Cineworld Roma. Voglia di Ricominciare Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un nuovo interessante film dal titolo Voglia di Ricominciare e prodotto nonchè diretto da studenti di corsi di cinematografia. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di ottobre. In particolare, la richiesta in ...

Casting per un corto di Michele Li Volsi e Marcello Randazzo e per uno spettacolo teatrale : Casting tuttora aperti per lo short film La Forza di Alice, prodotto da Ciak Italy Cinematografica e con un cast di buon livello. Sono, inoltre, in corso le selezioni di mimi e figuranti per un importante spettacolo teatrale che andrà poi in scena al Teatro Nazionale di Roma. La Forza di Alice Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La Forza di Alice, co-diretto da Michele Li Volsi e Marcello ...

Casting per un video di Renato Zero e per una web serie da girare nelle Marche : Selezioni in corso per la ricerca di comparse nonché di attori e attrici per il video musicale di uno dei cantanti italiani maggiormente amati dal pubblico, ovvero Renato Zero. Le riprese del video, diretto dal regista Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film, verranno poi effettuate a breve a Ravenna. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per la realizzazione di una web serie multimediale da girare nelle Marche. Un video ...

Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero - il debutto a IMAGinAction in ottobre : Si aprono i Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero, quello che sarà presentato durante la prossima edizione di IMAGinAction a Ravenna l'11, il 12 e il 13 ottobre. Per la nuova produzione, sono ricercati attori e comparse che dovranno presentarsi dalle 10,30 alle 19 presso la sede della Daimon di Ravenna, in via Gardini, 20 (1° piano, nome sul citofono Daimon Film). La partecipazione è da considerarsi a titolo gratuito, mentre per ...

Casting per un video pubblicitario da girare a Milano e per Mirabilandia : Sono attualmente aperti i Casting per realizzare un interessante video di carattere pubblicitario da girare a Milano. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di 400 attori e figuranti per Mirabilandia. Un video pubblicitario Per la realizzazione di un video di tipo pubblicitario sono in corso le selezioni per la ricerca di un uomo di età compresa tra 40 e 50 anno, dal fisico di tipo atletico e con una statura tra 1,75 e 1,85 cm. Il ...

Casting per uno spot pubblicitario della Locman e per una sitcom : Selezioni in corso di attrici nonchè modelle per la realizzazione di un importante spot pubblicitario collegato al noto marchio di orologi Locman. Le riprese verranno successivamente effettuate a breve all'Isola d'Elba. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attrici per realizzare la puntata zero di una interessante sitcom da girarsi tra Bari e provincia. Uno spot pubblicitario Per realizzare un importante spot di ...

Casting per il nuovo film di Sidney Sibilia e per un cortometraggio sul narcisismo : Sono appena partite le selezioni per un film davvero importante e di prestigio come L'isola delle rose, tratto dal romanzo di Walter Veltroni e diretto dal regista Sidney Sibilia. Il film, prodotto da Groenlandia, verrà girato tra Anzio e Latina e attualmente si cercano numerose comparse. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per un cortometraggio da girare tra Roma e dintorni e tutto incentrato sul tema del narcisismo. In questo caso si ...

Casting per un film della Lucky Red e un programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis : L'estate volge ormai al termine e i Casting aumentano, anzi proliferano dopo il rallentamento connesso alla fase balneare. Tra questi bisogna segnalare quelli finalizzati alla ricerca di numerose comparse per realizzare un film della casa di produzione Lucky Red da girare a Riccione, peraltro con la partecipazione di un famosissimo cantante italiano, il cui nome rimane comunque tuttora top secret. È poi più che mai in corso il Casting tour ...