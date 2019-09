Uomini e Donne Over | Ursula Bennardo svela | “Mi sento fragile”

Fonte : lanostratv

del Trono si sfoga prima del parto Ormai manca davvero poco al momento in cui darà alla luce la piccola Bianca. Momenti di attesa questi tra alti e bassi. Difatti l'ex dama di, in un'intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, non ha nascosto di sentirsi decisamente fragile in questo periodo, asserendo schiettamente: "Mi fragile…La gravidanza è un momento particolare per noi perché ci sentiamo destabilizzate…Diventiamo più delicate e avremmo bisogno di essere protette…Io sono molto fortunata perché ho al mio fianco un uomo straordinario come Sossio…" Insomma ha sì dichiarato alla rivista di star attraversando un periodo un po' particolare, ma non ha certo fatto mistero di essere sempre stata sostenuta da ...

