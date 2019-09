Unomattina | gaffe in diretta tv | Ma come c è possibile

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Pina Francone La prima puntata della nuova stagione del format di Rai Uno inizia con una topica: la giornalista in collegamento sbotta in"Mac…è?!". È stata questa lainche ha caratterizzato la prima puntata della nuova stagione disu Rai Uno. Protagonista della topica è Carlotta Ricci, inviata della trasmissione a Piacenza, per approfondire l'omicidio di Elena Pomarelli per mano di Massimo Sebastiani. Non si sa per quale motivo, probabilmente un problema tecnico – uno dei "tanti" che ha avuto luogo in questo giornata (storta) del format – fa sbottare la giornalista. Peccato che il suo colorito commento si sente forte e chiaro in studio e a casa. E la conduttrice Valentina Bisti – al timone del programma al fianco di Roberto Poletti – cerca di mettere una toppa: "Non sente…allora, abbiamo qualche difficoltà con questo ...

