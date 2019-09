«La Vita in Diretta» | Lorella Cuccarini e Alberto Matano | che convincono alla prima

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) LainLainLainLainLainLain«È suonata la campanella anche per noi, finalmente».salutano il pubblico de Lainsorridenti ed emozionati, come se per loro fosse davvero il primo giorno di scuola. «Un nuovo mondo», «una nuova era», spiegano con i fari al neon che gli illuminano il volto e una canzone di Jovanotti in sottofondo. «Dico la verità, noi siamo veramente molto emozionati perché è un privilegio essereguida di un programma storico di Raiuno, così importante per tutto il palinsesto autunnale», mette subito in chiaro lain ...

noemiofficial : Essere liberi vuol dire essere se stessi al 100%. Io mi sento così solamente quando canto. Per me la musica è l’uni… - AngryMercurio : RT @fraversion: 'Ci occuperemo meno di cronaca nera', hanno detto in conferenza stampa presentando la nuova 'Vita in diretta'. Sono già al… - MarioManca : #LaVitainDiretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che convincono alla prima (nonostante la cronaca nera)… -