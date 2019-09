Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Finalmente posso scrivere sul Jova. Dopo averlo annunciato su queste pagine, sono stato infatti alla tappa di Montesilvano. È una cosa enorme, ma questo può intuirlochi non l’ha visto. Però non basta. Partiamo subito col dire che non si tratta di un semplice concerto, perché è un, si balla in spiaggia soprattutto con il dj set, e ogni appuntamento è diverso da quello della tappa precedente. A Montesilvano sin dal primo pomeriggio erano accalcate migliaia di persone (a proposito, complimenti alla città: la migliore organizzazione secondo il manager Maurizio Salvadori); Lorenzo è uscito poco prima delle 16: non si è fermato un secondo fino a mezzanotte inoltrata, in un’area di 30mila metri quadri. In questo scritto io vorrei far capire la verità di fondo di questo evento e quanto sia legato inscindibilmente alla poetica di. Compito arduo? Forse, ma ...

ilfattoblog : Jovanotti, oggi la canzone d’autore passa anche da lui. E il suo beach party è una vera meraviglia - parm36282152 : RT @Tiziana_DR: Mio pezzo oggi su @LAltravoce sugli ambientalisti che scambiano #Jovanotti per Attila @lorenzojova #QuotidianodelSud https:… - hmvlc : È tornato quello che suona la sigla di Superquark in biblioteca così oggi fra lui e gli operai che stanno facendo i… -