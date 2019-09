Diabete e obesità | sperimentata terapia genetica per combatterle

Diabete e obesità - sperimentata terapia genetica per combatterla : L’ obesità e le patologie metaboliche correlate come il Diabete di tipo 2 potrebbero essere combattute ricorrendo a una nuova terapia genica di precisione. La sua scoperta si deve a un’equipe scientifica attiva presso la Hanyang University di Seoul (Corea del Sud). Gli studiosi, che hanno pubblicato i dettagli del loro lavoro sulle pagine della rivista Genome Research, sono partiti dalla necessità, oggi impellente, di trovare delle ...

Diabete e obesità : nuova cura per combatterli : L’obesità e il Diabete di tipo 2 possono essere combattuti con una nuova cura: si tratta di una nuova terapia genica di precisione in grado di disattivare nelle cellule adipose la proteina Fabp4 che immagazzina i grassi. Lo dimostrano i primi esperimenti condotti sui topi nei laboratori della Hanyang University in Corea del Sud. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Genome Research. Per agire sui meccanismi genetici ...