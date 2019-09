Perché dovreste assolutamente giocare Outer Wilds - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 8 settembre 2019) Partiamo dal presupposto che Mobius Design è un piccolissimo studio, noto ai media per la presenza di Masi Oka (Hiro Nakamura nella serie Heroes) piuttosto che per l'incisività dei suoi mezzi di produzione. Un piccolissimo studio che, di recente, ha esordito nello sconfinato oceano del mercato indipendente attraverso, l'ennesimo titolo dedicato all'esplorazione spaziale, una creatura che, al primo sguardo, potrebbe sembrare il più classico dei "more of the same".Quando si installasi intravede immediatamente qualche incertezza negli spigoli delle texture, ci si confronta con un design dei movimenti poco memorabile e, come se non bastasse, si fatica a comprendere il focus del progetto. Insomma, sembra il classico prodotto da una botta e via, quello che installi, giochi per qualche minuto e gestisci come se non ci fosse un domani, rispedendolo dritto nel ...

PedrettiEnrico : @stefanomagnone @AleksioTitoAlon @987mies @smagat3 @GianricoCarof Corretto, anche perché altrimenti dovreste smette… - TMarchetti61 : RT @Vecchia_Dentro_: Ciao @repubblica visto che 'le parole sono importanti' e voi dovreste saperlo più di tutti, mi chiedo perché si debba… - alegra8253 : @tizianamaiolo @matteorenzi @berlusconi Perché voi con lui siete stati garantisti vero ? State con il vs degno comp… -