Martin Eden | Luca Marinelli miglior attore Venezia Coppa Volpi | dedica divide social

"Martin Eden" è l'Italia che osa - : Stenio Solinas Film entrambi visionari, l'Italiano Martin Eden, di Pietro Marcello, e l'americano Joker, di Todd Phillips, si sono ritrovati come incomodo, a questa 76ª Mostra, la Storia con la esse maiuscola incarnata dal J'accuse di Roman Polanski, «grande vecchio della cinematografia». Ne è uscito un verdetto che, pur lasciandoci un po' con l'amaro in bocca (soltanto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile a Luca ...

Venezia 2019 - Luca Marinelli miglior attore con Martin Eden : Venezia 2019, Martin Eden, recensione - racconto di formazione senza tempo per Pietro Marcello Luca Marinelli assoluto protagonista dell'ultimo lavoro di Pietro Marcello. Leggete la nostra recensione di Martin Eden Un trionfo da tempo annunciato. 4 anni dopo il premio Pasinetti vinto per Non essere cattivo, Luca Marinelli ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione ...

Mostra del Cinema di Venezia - premi al Martin Eden di Marinelli che batte il Joker di Phoenix e all’omertà palermitana raccontata da Maresco : Uno “zingaro” che scippa la Coppa Volpi al Joker. Tra villain ci si capisce. Ma il colpo gobbo che Luca Marinelli ha tirato a Joaquin Phoenix qui al Festival del Cinema di Venezia sa di audace. Il suo Martin Eden, portuale romantico e sgrammatico, furioso e decadente, con quella recitazione tutta sopra le righe (nella seconda parte sembra Carmelo Bene) gli calza a pennello. Romanissimo di nascita e ora berlinese quasi d’adozione, il 35enne che ...

Venezia 76 pronostici - L’Italia sogna con Martin Eden - Luca Marinelli sfida Joaquin Phoenix per la Coppa Volpi 2019 : Martin Eden film italiano più gettonato a Venezia 76 Terminate le presentazioni, questa sera alle ore 19 si terrà l’attesa consegna dei premi di Venezia 76 e soprattutto del Leone d’Oro per ...

Martin Eden - in concorso a Venezia 76 il cinema inattuale di Pietro Marcello - con uno straordinario Luca Marinelli : Martin Eden è ambizioso, inattuale, ambiguo. E nel segno del lutto. Il film di Pietro Marcello è in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove è in odore di un premio che, non ci fosse l’annunciatissimo Joaquin Phoenix di Joker, dovrebbe andare allo straordinario Luca Marinelli. Un protagonista che sa assumersi il peso di un’opera stilisticamente ardita, che grazie alla capacità dell’attore di dosare silenzi ed elettricità, spirito di ...

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

Martin Eden rifiuta la tradizione - ma non è abbastanza : https://www.youtube.com/watch?v=uXGFGTf6sfg Adattare Martin Eden di Jack London non è complicato; farlo come lo ha fatto Pietro Marcello però è tutto un altro paio di maniche. Il film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia sradica la storia dal proprio contesto per ri-radicarla in un altrove che è l’Italia di non si sa quando, fuori dal tempo, priva di punti di ancoraggio e di stili definiti. Audacissimo e capace di trasformare le sue ...

Venezia : pregi e difetti di "Martin Eden" - il secondo film italiano in concorso - : Serena Nannelli La libera trasposizione del romanzo di London affascina se intesa come epifania della volontà, ma propone un mosaico politico a tratti confuso e appare un po' ingenua negli insistiti omaggi al primo Pasolini. Al Lido di Venezia il 2 Settembre è stato il giorno di "Martin Eden", secondo film italiano in concorso. L'opera, che vede il regista Pietro Marcello anche alla sceneggiatura assieme a Maurizio Braucci, è una ...

Mostra del cinema di Venezia - Pietro Marcello : “Martin Eden come Michael Jackson” : Il regista: «Il mio film sull’ambizione autodistruttiva». Applausi per la seconda pellicola italiana in gara tratta dal romanzo di Jack London

Venezia - 9 minuti di applausi per «Martin Eden» : Jack London marinaio di Napoli : Pietro Marcello ambienta la sua personalissima versione dell’autobiografia dello scrittore californiano in Campania. Usa registri differenti e gioca con i generi, compreso il melò napoletano. Il risultato è un film pieno di poesia con un grande Luca Marinelli

