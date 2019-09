Lega | Borghezio vs Gottardo | “Dio è con noi Europa Est è esempio | non si è negrizzata”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Bagarre infuocata a “La Zanzara” (Radio24) tra l’exrlamentare della, Mario, e il giornalista Alberto. L’esponente del Carroccio esprime soddisfazione per la posizione del suo partito a seguito della crisi di governo, scatenata dalla stessa: “Il momento è propizio per affermare le nostre idee di sempre, che sono vittoriose, come dimostra la straordinaria affermazione dei nostri cari amici della AfD in Germania. Rinasce il senso identitario anche nell’amata Germania”. Giuseppe Cruciani incalzasu questa sua acclamazione nei confronti del partito di estrema destra tedesco: “Qual è il motto?”. “Il domani appartiene a noi”, risponde il leghista. “Cioè ‘Dio è con noi?'”, chiede Cruciani, citando la scritta incisa sulle fibbie delle cinture dei soldati del Reich. “Ma è chiaro, mi pare ...

