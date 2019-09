La nuova beta di Google Podcasts preannuncia l’arrivo di alcune modifiche grafiche

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 8 settembre 2019) Dall'ultima versionediarriva la conferma che è in preparazione un importante rinnovamento grafico basato su Material Theme L'articolo Ladil’arrivo diproviene da TuttoAndroid.

Notiziedi_it : Twitch lancia la beta test pubblica della nuova app per Apple TV - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi il noto servizio di streaming per il mondo dei videogames 'Twitch' ha annunciato l'arrivo del programma di Beta tes… - NewEmpireGamin1 : RT @Vittorino1806: Oggi il noto servizio di streaming per il mondo dei videogames 'Twitch' ha annunciato l'arrivo del programma di Beta tes… -