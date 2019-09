Cadavere in un bagagliaio a Napoli | indaga l' Antimafia

Francia : viaggia coi figli che dormono in auto e nel bagagliaio il Cadavere della moglie : Un uomo è stato fermato mentre rientrava dall’Italia in Francia, dove risiede. La polizia lo ha individuato nei pressi di Annecy, in Alta Savoia, e ha scoperto che nel bagagliaio dell’auto, nascosto in una valigia, c’era il corpo senza vita di sua moglie. In auto anche i figli di 6 e 8 anni, che dormivano.