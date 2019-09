Una statua di Camilleri nella sua Vigata

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Andreacome Ferdinando Pessoa, Porto Empedocle come Lisbona, la via Roma, cuore della ‘vera” come il bar ‘A Brasileira”. La città marinara che ha dato i natali al ‘papà” del commissario Montalbano, renderà omaggio alla memoria dello scrittore ‘riportandolo”, anche se sotto forma disua città, ‘la vera’, come spesso ripeteva l’autore scomparso a metà luglio. Qui, in via Roma, seduto al tavolino di un bar, sarà collocata una scultura della sua figura mentre beve una birra e fuma una sigaretta. Un momento di relax che lo scrittore si concedeva ogni volta che tornavasua Porto Empedocle. Un’immagine che ricorda ladi Fernando Pessoa, seduto al caffè ‘A Brasileira” di Lisbona, negli anni divenuta una vera e ...

ag_notizie : Camilleri mentre beve una birra e fuma una sigaretta: una statua dello scrittore in via Roma - dailuoghi : RT @brenalpha: Alla povera mia fragilità tu guardi senza dire una parola. Tu sei di marmo, ma io canto, tu - statua, ma io - volo [...] non… - Francy_Redrose : @domthewizard @ziaarsenico Anche a me sembrava avesse una pistola e me ne sono convinta ancor di più quando hai rip… -