Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2019) Ilsenza vita diPomarelli, 28 anni, e' statodai carabinieri sotterrato ad una profondita' di circa un metro e mezzo: era in un'area boschiva, particolarmente impervia, alle spalle di un'abitazione, in localita' Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Proprio nei pressi di questa casa era stato catturato qualche ora prima Massimo Sebastiani, l'operaio 45enne accusato dell'omicidio, mentre cercava di nascondersi e continuare la fuga nel bosco. Lo stesso operaio, apparso agli investigatori pentito e collaborativo, ha condotto le forze dell'ordine nel luogo dove e' stato poi scoperto il cadavere della giovane. Da una prima ricostruzione sull'omicidio non sembra ci sia stata premeditazione da parte del fermato e per questo non si esclude l'ipotesi di unimprovviso. Tuttavia, sono ancora da chiarire modalita' e luogo dell'uccisione: maggiori dettagli ...

Agenzia_Ansa : #Piacenza, trovato in un fossato il corpo di Elisa Pomarelli. Arrestato Massimo Sebastiani #ANSA - ilfogliettone : Trovato in un fossato il corpo di Elisa. La 28enne forse uccisa in seguito a raptus improvviso -… - ElvioVDeMatteis : @VeritaBocca @Valerio_Brinato @Agenzia_Ansa Piacenza, trovato in un fossato il corpo di Elisa Pomarelli -